Наомі Кемпбелл у розкішному вбранні підкорила Близький Схід

Наомі Кемпбелл змінила кілька образів, щоразу з'являючись перед публікою в бездоганному вигляді.

51-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл відвідала церемонію вручення нагороди Fashion Trust Arabia Prize у Досі (Катар), яку присуджують найкращим молодим талантам у галузі регіональної творчості та стилю в різних категоріях.

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Перед гостями Наомі з'явилася в розкішному ансамблі з кутюрної колекції AW21 дизайнера сирійського походження Rami Al Ali, що складається з ошатно прикрашеної асиметричної "повітряної" кремово-білої сукні з подовженим подолом з блискучою обробкою із золота і перлів та елементами, що нагадують пір'я, і білих завужених штанів. Образ вона доповнила срібними босоніжками на платформі та високому масивному підборі.

[ + – ] Наомі Кемпбелл у вбранні від Rami Al Ali Фото: Getty Images

До речі, у дуже схожому вбранні була помічена і мати Ілона Маска Мей Маск.

Під час заходу Наомі ще щонайменше двічі з'являлася перед фотографами в образах, які жваво обговорюють модні оглядачі.

Раніше того ж дня зірка обкладинки Vogue взяла участь у публічному виступі, модератором якого виступила Її Величність шейха аль-Маясса бінт Хамад бін Халіфа Аль-Тані, голова музеїв Катару. На ній були блакитні штани, розшиті паєтками, доповнені жакетом у тон, обробленому пір'ям, і білі кросівки.

[ + – ] Наомі Кемпбелл – у ролі модератора Фото: Getty Images

Ще для однієї появи на публіці Наомі обрала білу сукню з високим коміром і рюшами в підлогу, яку модель поєднувала з красивими великими сережками-краплями та кількома великими кільцями з дорогоцінним камінням.

[ + – ] Білу сукню Наомі доповнила розкішними прикрасами Фото: Getty Images

Серед інших гостей заходу, що проходить 2-5 листопада, такі знаменитості як Ірина Шейк, Джилліан Андерсон, Адріана Ліма, Наталія Водянова та Алекса Чанг, а також найяскравіші представники світу моди: ліванські модельєри Елі Сааб та Зухайр Мурад, французький фотограф Бріжит Лакомб, дизайнер Вірджил Абло, дизайнери ювелірних виробів Азза Фахмі та Лоррейн Шварц, а також посли Balmain, Valentino, Louis Vuitton, Jimmy Choo та багато інших.

[ + – ] Дружина Венсана Касселя Тіна Кунакі була помічена в Катарі з молодим красенем

[ + – ] Ірина Шейк

[ + – ] Гості та члени журі конкурсу Qatar Creates 2021

[ + – ] Джилліан Андерсон

Переможців грандіозного модного заходу буде оголошено в середу на гала-концерті FTA 2021 Awards у Національному музеї в присутності шейхи Мози бінт Насер.

Нагадаємо, однією з гостей церемонії стала дружина актора Ідріса Ельби Сабріна, яка з'явилася в сукні за $7,3 тис.