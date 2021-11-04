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Дружина Ідріса Ельби з'явилася на публіці в розкішній сукні за 7 тисяч доларів

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Ідріс Ельба
Фото: Getty Images | Ідріс Ельба з дружиною Сабріною

Сабріна Ельба виглядала чудово в кутюрному вбранні від Oscar de la Renta.

32-річна Сабріна Даур Ельба, канадська модель та дружина британського актора Ідріса Ельби, стала зіркою вечора на церемонії вручення нагороди Fashion Trust Arabia Awards, яка відбулася в Національному музеї Катару в Досі 3 листопада. Знімками та відео вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для виходу у світ Сабріна одягла вбрання від Oscar de la Renta – квіткову сукню з шовкового крепу з відкритими плечима, ефектними рукавами-накидками, широким силуетом та обшиту на грудях квітами.

Сабріна Ельба перед початком церемонії

Місіс Ельба вирішила обійтися без додаткових прикрас та аксесуарів, щоб акцентувати увагу на вбранні, ціна якого – £5454 ($7353).

Також вона не стала робити яскравий макіяж, лише трохи підкресливши очі та вилиці та демонструючи природну красу.

Дружина Ідріса Ельби утрималася від використання аксесуарів, щоб не відволікати увагу від сукні

Ідріс та Сабріна зустрічалися два роки, перш ніж зв'язати себе шлюбом у квітні 2019 року. Розкішне весілля закохані зіграли в Марракеші, Марокко, а святкування урочистості розтяглося на три дні. Дівчина стала третьою дружиною відомого актора.

У червні цього року подружжя запустило подкаст Coupledom, де обговорює партнерські відносини в галузі кохання, бізнесу та соціального життя з відомими зірками.