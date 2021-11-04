Дружина Ідріса Ельби з'явилася на публіці в розкішній сукні за 7 тисяч доларів
Сабріна Ельба виглядала чудово в кутюрному вбранні від Oscar de la Renta.
32-річна Сабріна Даур Ельба, канадська модель та дружина британського актора Ідріса Ельби, стала зіркою вечора на церемонії вручення нагороди Fashion Trust Arabia Awards, яка відбулася в Національному музеї Катару в Досі 3 листопада. Знімками та відео вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Для виходу у світ Сабріна одягла вбрання від Oscar de la Renta – квіткову сукню з шовкового крепу з відкритими плечима, ефектними рукавами-накидками, широким силуетом та обшиту на грудях квітами.
Місіс Ельба вирішила обійтися без додаткових прикрас та аксесуарів, щоб акцентувати увагу на вбранні, ціна якого – £5454 ($7353).
Також вона не стала робити яскравий макіяж, лише трохи підкресливши очі та вилиці та демонструючи природну красу.
Ідріс та Сабріна зустрічалися два роки, перш ніж зв'язати себе шлюбом у квітні 2019 року. Розкішне весілля закохані зіграли в Марракеші, Марокко, а святкування урочистості розтяглося на три дні. Дівчина стала третьою дружиною відомого актора.
У червні цього року подружжя запустило подкаст Coupledom, де обговорює партнерські відносини в галузі кохання, бізнесу та соціального життя з відомими зірками.