Дружина Ідріса Ельби з'явилася на публіці в розкішній сукні за 7 тисяч доларів

Сабріна Ельба виглядала чудово в кутюрному вбранні від Oscar de la Renta.

32-річна Сабріна Даур Ельба, канадська модель та дружина британського актора Ідріса Ельби, стала зіркою вечора на церемонії вручення нагороди Fashion Trust Arabia Awards, яка відбулася в Національному музеї Катару в Досі 3 листопада. Знімками та відео вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Для виходу у світ Сабріна одягла вбрання від Oscar de la Renta – квіткову сукню з шовкового крепу з відкритими плечима, ефектними рукавами-накидками, широким силуетом та обшиту на грудях квітами.

[ + – ] Сабріна Ельба перед початком церемонії

Місіс Ельба вирішила обійтися без додаткових прикрас та аксесуарів, щоб акцентувати увагу на вбранні, ціна якого – £5454 ($7353).

Також вона не стала робити яскравий макіяж, лише трохи підкресливши очі та вилиці та демонструючи природну красу.

[ + – ] Дружина Ідріса Ельби утрималася від використання аксесуарів, щоб не відволікати увагу від сукні

Ідріс та Сабріна зустрічалися два роки, перш ніж зв'язати себе шлюбом у квітні 2019 року. Розкішне весілля закохані зіграли в Марракеші, Марокко, а святкування урочистості розтяглося на три дні. Дівчина стала третьою дружиною відомого актора.

У червні цього року подружжя запустило подкаст Coupledom, де обговорює партнерські відносини в галузі кохання, бізнесу та соціального життя з відомими зірками.