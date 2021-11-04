Жена Идриса Эльбы появилась на публике в роскошном платье за 7 тысяч долларов

Сабрина Эльба выглядела восхитительно в кутюрном наряде от Oscar de la Renta.

32-летняя Сабрина Доуре Эльба, канадская модель и жена британского актера Идриса Эльбы, стала звездой вечера на церемонии вручения награды Fashion Trust Arabia Awards, которая прошла Национальном музее Катара в Дохе 3 ноября. Снимками и видео она поделилась на своей странице в Instagram.

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Для выхода в свет Сабрина надела наряд от Oscar de la Renta – цветочное платье из шелкового крепа с открытыми плечами, эффектными рукавами-накидками, широким силуэтом и обшитое на груди цветами.

[ + – ] Сабрина Эльба перед началом церемонии

Миссис Эльба решила обойтись без дополнительных украшений и аксессуаров, чтобы акцентировать все внимание на наряде, цена которого – £5454 ($7353).

Также она не стала делать яркий макияж, только немного подчеркнув глаза и скулы и демонстрируя естественную красоту.

[ + – ] Жена Идриса Эльбы воздержалась от использования аксессуаров, чтобы не отвлекать внимание от платья

Идрис и Сабрина встречались два года, прежде чем связать себя узами брака в апреле 2019 года. Роскошную свадьбу влюбленные сыграли в Марракеше, Марокко а празднование торжества растянулось на три дня. Девушка стала третьей женой известного актера.

В июне этого года супруги запустили подкаст Coupledom , где обсуждают партнерские отношения в области любви, бизнеса и социальной жизни с известными звездами.