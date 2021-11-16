Молода дружина Венсана Касселя з'явилася на публіці, загорнута в тканину з ніг до голови

Тіна Кунакі відійшла від образу фатальної спокусниці і блищала в Досі в одязі, який максимально приховував її фігуру.

24-річна французька модель Тіна Кунакі, дружина 54-річного актора Венсана Касселя, відвідала церемонію вручення нагороди Fashion Trust Arabia Prize в Досі (Катар), яку присуджують найкращим молодим талантам у галузі регіональної творчості та стилю в різних категоріях, з'явившись там у досить незвичайному образі. Попри те, що церемонія відбулася ще на початку місяця, дівчина тільки зараз опублікувала знімки, зроблені на Близькому Сході, і здивувала користувачів, які звикли бачити її в бікіні, міні та інших відвертих вбраннях.

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[ + – ] Тіна Кунакі

Тіна постала перед гостями заходу в рожевому балахоні в підлогу від модельєра Ріка Оуенса, який повністю закривав фігуру моделі і навіть шию. Образ вона доповнила каблучкою з великим рожевим каменем, а також чорними туфлями на дуже високих підборах.

Вибір такого вбрання можна пояснити тим, що в Катарі не вітається оголення жіночого тіла, тому вбрання там мають бути максимально закритими, без розрізів, глибоких декольте тощо. І навіть якщо для приїжджих зірок дрескод дещо м'якший, знаменитості намагаються з повагою ставитися до традицій та звичаїв країни.

Наприклад, Наомі Кемпбелл, яка під час заходу змінила кілька нарядів, не дозволила собі зайвої вільності у виборі нарядів, віддавши перевагу дорогим, стильним, але стриманим ансамблям.

Зазначимо, що на кількох фото Тіна Кунакі позує з таємничим молодим незнайомцем, проте, хто це, знаменитість не розкриває. До Катару француженка прилетіла без свого чоловіка.

Раніше ми писали, що Тіна Кунакі з'явилася на обкладинці українського глянцю, а також продемонструвала, як і з чим носити речі зеленого кольору.