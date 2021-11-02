Тіна Кунакі з'явилася на обкладинці українського глянцю

Дівчина позувала в костюмах від брендів Jean Paul Gaultier і Sacai.

24-річна французька модель, дружина актора Венсана Касселя Тіна Кунакі, стала героїнею обкладинки листопадового номера журналу L'Officiel Україна, повідомляється на сайті видання.

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Модель постала з новою зачіскою, присівши і поклавши руку на коліна. На ній було ефектне вбрання від французького дому моди Jean Paul Gaultier та Sacai (Японія), а образ доповнювали прикраси від Cartier.

[ + – ] Тіна Кунакі поділилася фото обкладинки на своїй сторінці в Instagram

"Зазвичай вона (Тіна Кунакі) вибирає жіночні та елегантні образи, але цього разу перед нами розкривається інша, зухвала, сторона особистості. Цей настрій передається у зйомці: від впевнених поз і погляду, що кидає виклик, до вільних фасонів та чітких ліній в одязі", — йдеться в описі обкладинки.

Раніше ми писали про те, що у травні Тіна Кунакі прилетіла до столиці України для зйомок у рекламі косметичного бренду. Вона позувала фотографу в образі байкерки: у шкіряних штанах, куртці оверсайз із того ж матеріалу та білій сорочці, а її образ доповнювали шкіряні ботильйони на високих підборах.

Влітку модель прикрасила обкладинку L'Officiel Paris. Її фотографував модний паризький майстер Мілі Хіртц. Дівчина приміряла для фотосесії розкішне вбрання від модного будинку Valentino.