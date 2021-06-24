Тіна у Valentino: юна дружина Венсана Касселя прикрасила обкладинку L'officiel Paris

Дівчина давно співпрацює з будинком Valentino і є музою його креативного директора П'єрпаоло Піччолі.

24-річна французька модель Тіна Кунакі опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram кілька знімків зі зйомок для журналу Lʼofficiel Paris.

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Дівчина позувала модному паризькому фотографу Мілі Хіртц у розкішному вбранні від модного будинку Valentino. Тіна давно є музою креативного директора бренду Пʼєрпаоло Піччолі і регулярно співпрацює з ним.

Під час фотосесії Кунакі зʼявилася у чорному комбінезоні, такого ж кольору напівпрозорому платті, куртці з леопардовим принтом і ефектному червоному вбранні, драпірування на якому нагадувало троянди.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кунакі зʼявилася на сторінках журналу Madame Figaro в компанії свого 54-річного чоловіка Венсана Касселя.

Тіна і Венсан одружилися 24 серпня 2018 року. Спочатку в те, що стосунки цієї пари, яка познайомилася на Ібіці, серйозні, мало хто вірив, оскільки 50-річний чоловік і 18-річна французька модель, здавалося, мали мало спільного. Однак після трьох років стосунків закохані повʼязали себе узами шлюбу, а весною 2019 року у них народилася дочка Амазоні.