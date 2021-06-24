Тина в Valentino: юная жена Венсана Касселя украсила обложку L’officiel Paris

Девушка давно сотрудничает с домом Valentino и является музой его креативного директора Пьерпаоло Пиччоли.

24-летняя французская модель Тина Кунаки опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram несколько снимков со съемок для журнала L’officiel Paris.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Девушка позировала модному парижскому фотографу Мили Хиртц в роскошных нарядах от модного дома Valentino. Тина давно является музой креативного директора бренда Пьерпаоло Пиччоли и регулярно сотрудничает с ним.

Во время фотосессии Кунаки появилась в черном комбинезоне, такого же цвета полупрозрачном платье, куртке с леопардовым принтом и эффектном красном наряде, драпировка на котором напоминала розы.

Ранее сообщалось, что Тина Кунаки появилась на страницах журнала Madame Figaro в компании своего 54-летнего мужа Венсана Касселя.

Тина и Венсан поженились 24 августа 2018 года. Поначалу в то, что отношения этой пары, которая познакомилась на Ибице, серьезны, мало кто верил, поскольку 50-летний мужчина и 18-летняя французская модель, казалось, имели мало общего. Однако после трех лет отношений влюбленные связали себя узами брака, а весной 2019 года у них родилась дочь Амазони.