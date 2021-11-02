Тина Кунаки появилась на обложке украинского глянца

Девушка позировала в нарядах от брендов Jean Paul Gaultier и Sacai.

24-летняя французская модель, жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки стала героиней обложки ноябрьского номера журнала L'Officiel Украина, сообщается на сайте издания.

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Модель позирует с новой прической, присев и положив руку на колени. На ней был эффектный наряд от французского дома моды Jean Paul Gaultier и Sacai (Япония), а образ дополняли украшения от Cartier.

[ + – ] Тина Кунаки поделилась фото обложки на своей странице в Instagram

"Оычно она (Тина Кунаки) выбирает женственные и элегантные образы, но в этот раз перед нами раскрывается другая, дерзкая, сторона личности. Этот настрой передается в съемке: от уверенных поз и взгляда, бросающего вызов, до свободных фасонов и четких линий в одежде", – говорится в описании обложки.

Ранее мы писали о том, что в мае Тина Кунаки прилетела в столицу Украины для съемок в рекламе косметического бренда. Она позировала фотографу в образе байкерши: в кожаных брюках, куртке оверсайз из того же материала и белой рубашке, а ее образ дополняли кожаные ботильоны на высоком каблуке.

Летом модель украсила обложку L'Officiel Paris. Ее фотографировал модный парижский мастер Мили Хиртц. Девушка примерила для фотосессии роскошные наряды от модного дома Valentino.