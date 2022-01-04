Тина Кунаки демонстрирует летние образы и цитирует Льва Толстого во время новогодних праздников

Зимние каникулы знаменитость проводит со своим мужем.

24-летняя французская модель вместе со своим 55-летним мужом, французским актером и продюсером Венсаном Касселем проводят новогодние праздники в Бразилии. За разнообразными летними образми модели активно следят ее 1,3 млн подписчиков в Instagram.

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Свои образы Тина Кунаки демонстрирует, публикуя снимки в зеркале лифта, так называемые лифтлуки. Один из образов привлек особое внимание поклонников модели. Тина появилась в платье с пышной юбкой в стиле new look, на котором распускаются акварельные звезды нежной пастельной гаммы.

[ + – ] Тина Кунаки демонстрирует свой "лифтлук"

Отметим, что в сториз жена Венсана Касселя процитировала известного русского писателя Льва Толстого. "Каждый думает изменить мир, но никто не думает изменить себя", — сказала своим подписчикам 24-летняя французская модель в начале 2022-го года.

[ + – ] Тина Кунаки и Венсан Кассель в браке с 2018 года.

Ранее Фокус сообщал, что 24-летняя Тина Кунаки снялась для декабрьского выпуска испанской версии журнала Harper's Bazaar, примерив шляпку с ушками и украшения от Bvlgari.

Напомним, звездные супруги, Венсан Кассель и Тина Кунаки, продемонстрировали свои чувства друг к другу на публике после более трех лет брака.