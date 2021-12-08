Венсан Кассель и Тина Кунаки продемонстрировали чувства на публике

Тина Кунаки и Венсан Кассель познакомились еще в 2016 году. Поначалу в серьезность их отношений никто не верил, однако спустя 5 лет после первой встречи они все так же влюблены друг в друга.

55-летний французский актер Венсан Кассель вместе со своей молодой женой Тиной Кунаки посетил Международный кинофестиваль Red Sea в Джидде, Саудовская Аравия, где пара сразу же оказалась в центре внимания публики, пишет Daily Mail.

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Модель сопровождала супруга на премьере фильма "Сирано". Для выхода на красную дорожку она надела синее платье в восточном стиле с капюшоном, которое подчеркивало ее формы и стройную талию. Свой образ она дополнила изумрудным ожерельем и такими же кольцами. В руках девушка держала маленькую стеганую сумочку золотистого цвета. Волосы модели были зачесаны обратно в элегантный пучок, что открывало ее от природы красивые черты лица.

[ + – ] Тина Кунаки и Венсан Кассель

Венсан Кассель выглядел как никогда шикарно в полностью темно-синем ансамбле. Он сочетал строгий костюм с рубашкой с галстуком в тон и черными туфлями.

Присутствующие обратили внимание на то, с каким восторгом актер смотрел на Тину, не скрывая того, насколько сильно он в нее влюблен. Кассель не выпускал руку жены, и даже на вопросы журналистов пара отвечала, тесно прижавшись друг к другу.

Венсан и Тина поженились на частной церемонии в мэрии Бидара, на юго-западе Франции, в августе 2018 года. В апреле 2019 года у пары появилась дочь Амазони.

Ранее Кассель был в браке с итальянской актрисой Моникой Белуччи. В недавнем интервью она рассказала, что поддерживает хорошие отношения с бывшим супругом, которому родила двух дочерей.