Венсан Кассель і Тіна Кунакі продемонстрували почуття на публіці

Тіна Кунакі та Венсан Кассель познайомилися ще у 2016 році. Спочатку в серйозність їхніх стосунків ніхто не вірив, проте через 5 років після першої зустрічі вони так само закохані одне в одного.

55-річний французький актор Венсан Кассель разом зі своєю молодою дружиною Тіною Кунакі відвідав Міжнародний кінофестиваль Red Sea в Джидді, Саудівська Аравія, де пара відразу ж опинилася в центрі уваги публіки, пише Daily Mail.

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Модель супроводжувала чоловіка на прем'єрі фільму "Сірано". Для виходу на червону доріжку вона одягла синю сукню в східному стилі з капюшоном, яка підкреслювала її форми та струнку талію. Свій образ вона доповнила смарагдовим намистом і такими ж кільцями. У руках дівчина тримала маленьку стьобану сумочку золотистого кольору. Волосся моделі було зачесане назад в елегантний пучок, що відкривало її від природи красиві риси обличчя.

[ + – ] Тіна Кунакі та Венсан Кассель

Венсан Кассель мав як ніколи шикарний вигляд у повністю темно-синьому ансамблі. Він поєднував строгий костюм із сорочкою з краваткою в тон і чорними туфлями.

Присутні звернули увагу на те, з яким захопленням актор дивився на Тіну, не приховуючи того, наскільки сильно він закоханий у неї. Кассель не випускав руку дружини, і навіть на запитання журналістів пара відповідала, тісно притиснувшись одне до одного.

Венсан і Тіна одружилися на приватній церемонії в мерії Бідара, на південному заході Франції, у серпні 2018 року. У квітні 2019 року в пари з'явилася дочка Амазоні.

Раніше Кассель був у шлюбі з італійською актрисою Монікою Белуччі. У недавньому інтерв'ю вона розповіла, що підтримує хороші стосунки з колишнім чоловіком, якому народила двох дочок.