Тіна Кунакі продемонструвала бездоганну фігуру в бікіні (фото)

Дружина Венсана Касселя проводить новорічні канікули на березі Атлантичного океану.

24-річна французька модель та дружина Венсана Касселя Тіна Кунакі проводить новорічні канікули на одному з пляжів Бразилії. Напередодні вона у своєму Instagram поділилася серією знімків, на яких позує, сидячи на березі океану в Ріо-де-Жанейро.

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[ + – ] Тіна Кунакі демонструє ідеальну фігуру на бразильському пляжі.

Для фотосесії Тіна обрала так званий купальник, що "зникає", тренд минулого року, який явно не вийде з моди і у 2022 році. Свій образ дружина французького актора Венсана Касселя доповнила золотим намистом.

У розпал зими Тіна та Венсан з донькою Амазонією поїхали до Бразилії, відсвяткували там Різдво, Новий рік і явно не збираються повертатися до Франції найближчим часом. Тіна активно ділиться зі своїми 1,3 млн підписників в Instagram модними літніми образами і навіть декламує російського письменника у сторіз.

Нагадаємо, раніше Тіна Кунакі відвідала церемонію вручення нагороди Fashion Trust Arabia Prize у Катарі та обрала для модного виходу незвичайний для себе образ. Модель вийшла на червону доріжку, загорнута в тканину з ніг до голови. Вибір такого вбрання пояснюється тим, що в країні не вітається оголення жіночого тіла, тому навіть знаменитостям на модних вечірках доводиться підбирати закрите вбрання для виходу на публіку.