Тина Кунаки продемонстрировала безупречную фигуру в бикини (фото)

Жена Венсана Касселя проводит новогодние каникулы на берегу Атлантического океана.

24-летняя французская модель и супруга Венсана Касселя Тина Кунаки проводит новогодние каникулы на одном из пляжей Бразилии. Накануне она в своем Instagram поделилась серией снимков, на которых позирует, сидя на берегу океана в Рио-де-Жанейро.

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[ + – ] Тина Кунаки демонстрирует идеальную фигуру на бразильском пляже.

Для фотосессии Тина выбрала так называемый "исчезающий" купальник, тренд прошлого года, который явно не выйдет из моды и в 2022 году. Свой образ жена французкого актера Венсана Касселя дополнила золотым ожерельем.

В разгар зимы Тина и Венсан с дочкой Амазонией уехали в Бразилию, отпраздновали там Рождество, Новый год и явно не собираются возвращаться во Францию в ближайшее время. Тина активно делится со своими 1,3 млн подписчиков в Instagram модными летними образами и даже декламирует российского писателя в сториз.

Напомним, ранее Тина Кунаки посетила церемонию вручения награды Fashion Trust Arabia Prize в Катаре и выбрала для модного выхода в необычном для себя образе. Модель вышла на красную дорожку завернутая в ткань с ног до головы. Выбор такого наряда объясняется тем, что в стране не приветствуется обнажение женского тела, поэтому даже знаменитостям на модных вечеринках приходится подбирать закрытые наряды для выхода на публику.