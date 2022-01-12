Тина Кунаки демонстрирует идеальные пляжные образы (фото)

Жена Венсана Касселя продолжает отдыхать на берегу Атлантического океана во время новогодних каникул.

24-летняя французская модель и молодая жена 55-летнего французского актера и продюсера Венсана Касселя Тина Кунаки проводит новогодние каникулы на берегу Атлантического океана в Рио-де-Жанейро. Накануне в своем Instagram она выложила свежую серию фотографий, на которых позирует на бразильском пляже. На снимках Тина Кунаки предстала в джинсах бренда Closed и белом лифе от купальника.

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[ + – ] Тина Кунаки на берегу Атлантического океана.

Подписчики французской модели засыпали ее одобрительными комментариями: "Вы такая красавица!", "Тина!", "Почему это так прекрасно?" и тому подобное.

Семья Тина Кунаки, включая Венсана Касселя и их дочь Амазонию, которая родилась в 2019 году, приехала в Бразилию встретить Новый год, однако явно еще не собирается возвращаться домой, во Францию.

Ранее Тина Кунаки демонстрировала идеальный пляжный образ, состоявший из "исчезающего" молочного купальника и золотого ожерелья.

Напомним, Тина Кунаки со своего летнего отдыха посреди зимы демонстрировала своим 1,3 млн подписчиков акварельные платья и декламировала в сторис российского писателя.