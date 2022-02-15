Дуа Липа вышла на сцену в удивительно блестящем образе

Комбинезон знаменитости был очень заметен на расстоянии

26-летняя британская певица Дуа Липа находится в мировом турне Future Nostalgia Tour, которое началось 9 февраля 2022 года. На последнем из выступлений на артистке был особый образ.

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Дуа Липа вышла на сцену в луке от Mugler. На ней был черно-прозрачный латексный комбинезон с глубоким декольте из 120 тысяч невероятно светящихся камней. Длинные черные волосы звезды были распущены и спадали легкими локонами на спину.

[ + – ] Блестящий образ Дуа Липы

"Это Mugler, крошка, он делает что-то невероятное со мной 🖤 @cadwallader 🖤 снято @berriosbryan", — подписала Дуа Липа кадры со своего выступления в Instagram.

[ + – ] Дуа Липа в удивительно блестящем образе

"Какая ты горячая!", "люблю Mugler", "бриллиант! ты сияешь на всю планету", — комментируют кадры с концерта поклонники певицы на ее странице в соцсети.

Ранее Фокус писал о самом стильном купальнике 2022 года, который примерила Дуа Липа, отдыхая между концертами крупного турне во Флориде.

Напомним, Дуа Липа продемонстрировала трендовое сочетание кожаного тренча и шелкового платка. К образу она добавила массивные темно-розовые очки.