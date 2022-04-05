Дуа Ліпа кардинально змінила імідж і стала блондинкою (фото)
Співачка позбулася свого чорного волосся.
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Британська співачка Дуа Ліпа кардинально змінила імідж. Фото та відео з церемонії нагородження "Греммі — 2022" вона поділилася у своєму Instagram на понад 80 мільйонів підписників.
Тепер 26-річна співачка — блондинка. На червону доріжку вона вийшла у розкішному образі від Versace — довга чорна сукня з глибоким вирізом ззаду та відкритою спиною.
Образ Дуа Ліпа доповнила масивними аксесуарами від Bvlgari. Її біле пряме волосся спадало на плечі.
Згодом співачка поділилася й іншими знімками в новому образі. На серії фото Дуа позує в трендових окулярах, чорному латексному костюмі, масивних аксесуарах і високих підборах.
Фокус писав про найкращі образи церемонії нагородження "Греммі-2022". Серед них луки Леді Гаги, Біллі Айліш, Дуа Ліпи й інших знаменитостей.
Нагадаємо, наприкінці 2021 року стало відомо про розрив між Дуа Ліпою та її бойфрендом Анваром Хадідом. Пара була разом понад 2 роки. Під загрозою була навіть її музична кар'єра, адже співачка оголосила, що змінює сферу зайнятості.