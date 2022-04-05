Дуа Липа кардинально сменила имидж и стала блондинкой (фото)

Певица перекрасила свои черные волосы.

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Британская певица Дуа Липа кардинально сменила имидж. Фото и видео с церемонии награждения "Грэмми — 2022" она поделилась в своем Instagram на более чем 80 миллионов подписчиков.

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Теперь 26-летняя певица – блондинка. На красную дорожку она вышла в роскошном образе от Versace – длинное черное платье с глубоким вырезом сзади и открытой спиной.

[ + – ] Дуа Липа на красной дорожке "Грэмми-2022"

Образ Дуа Липа дополнила массивными аксессуарами от Bvlgari. Ее белые прямые волосы спадали на плечи.

Немного позже певица поделилась и другими снимками в новом образе. На серии фото Дуа позирует в трендовых очках, черном латексном костюме, массивных аксессуарах и на высоком каблуке.

[ + – ] Новый образ Дуа Липы

Фокус писал о лучших образах церемонии награждения "Грэмми-2022". Среди них луки Леди Гаги, Билли Айлиш, Дуа Липы и других знаменитостей.

Напомним, в конце 2021 года стало известно о разрыве между Дуа Липой и ее бойфрендом Анваром Хадидом. Пара была вместе более 2 лет. Под угрозой была даже музыкальная карьера Дуа Липы, ведь певица объявила, что меняет свою сферу занятости.