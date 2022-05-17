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Как две капли воды. Дуа Липа поделилась снимками со своей сестрой

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Фото: rinalipa | Дуа Липа с сестрой

Сходство между сестрами подписчики звезды замечали и раньше.

Британская певица косовского происхождения Дуа Липа поздравила свою младшую сестру с днем рождения, поделившись архивными снимками в Instagram.

Рине Липе накануне исполнился 21 год, поэтому старшая звездная сестра поздравила ее с днем рождения перед своей многомиллионной аудиторией.

В частности, 26-летняя Дуа показала архивное фото, на котором имениннице, скорее всего, нет и месяца. Также певица показала своей аудитории фото в купальниках и с разных вечеринок, на которых сестер трудно различить.

Дуа Липа поздравила свою младшую сестру с днем рождения

Подписчики Дуа Липы и раньше замечали сходство между сестрами, а новые снимки стали поводом для очередной волны комплиментов.

"Как две капли воды", "Где Дуа?", "Невероятно красивые девочки", — пишут фолловеры британской певицы.

Дуа Липа с сестрой Риной
Дуа Липа с сестрой Риной

Отметим, что у Дуа Липы, кроме 21-летней Рины, есть 16-летний брат Джин. Всего родители певицы воспитали троих детей. Рина Липа пробует себя в роли модели, снимаясь для глянцев и рекламных кампейнов разных брендов.

Напомним, Дуа Липа вышла в свет в откровенном платье с глубокими вырезами. Артистка продолжает ездить по миру в рамках своего глобального турне.

Также Фокус писал о родной сестре реперши Карди Би, которая настолько похожа на свою звездную родственницу, что подписчики Карди даже спутали девушек.