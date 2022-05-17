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Як дві краплі води. Дуа Ліпа поділилася знімками зі своєю сестрою

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Фото: rinalipa | Дуа Ліпа із сестрою

Схожість між сестрами підписники зірки помічали і раніше.

Британська співачка косовського походження Дуа Ліпа привітала свою меншу сестру з днем народження, поділившись архівними знімками в Instagram.

Рині Ліпі напередодні виповнився 21 рік, тож старша зіркова сестра привітала її з днем народження перед своєю багатомільйонною аудиторією.

Зокрема 26-річна Дуа показала архівне фото, на якому іменинниці, швидше за все, немає і місяця. Також співачка показала своїй аудиторії фото у купальниках та з різних вечірок, на яких сестер важко розрізнити.

Дуа Ліпа привітала свою меншу сестру з днем народження

Підписники Дуа Ліпи і раніше помічали схожість між сестрами, а нові знімки стали приводом для чергової хвилі компліментів.

"Як дві краплі води", "Де Дуа?", "Неймовірно красиві дівчатка", — пишуть фоловери британської співачки.

Дуа Ліпа із сестрою Риною
Дуа Ліпа із сестрою Риною

Зазначимо, що у Дуа Ліпи, окрім 21-річної Рини, є 16-річний брат Джин. Усього батьки співачки виховали трьох дітей. Рина Ліпа пробує себе в ролі моделі, знімаючись для глянців та рекламних кампейнів різних брендів.

Нагадаємо, Дуа Ліпа вийшла у світ у відвертій сукні з глибокими вирізами. Артистка продовжує їздити по світу у межах свого глобального турне.

Також Фокус писав про рідну сестру реперки Карді Бі, яка настільки схожа на свою зіркову родичку, що підписники Карді навіть сплутали дівчат.