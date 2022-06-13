Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний монолук на літо 2022 (фото)

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Британська співачка косовського походження Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний фіолетовий монолук. Знімками знаменитість поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 84 млн підписників.

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Артистка наразі перебуває у світовому турне, то ж напередодні виступила на фестивалі Primavera в Барселоні. Фото перед концертом вона показала десяткам мільйонів своїх фоловерів та відродила таким чином моду на фіолетовий колір.

Дуа Ліпа постала на знімкам в ідеальному фіолетовому монолуці. На співачці була насичена фіолетова мінісукня Blumarine з акцентним корсетом у блискітках та чокером.

Волосся співачка було розпущене, а доповнили образ яскравий макіяж з акцентом на очі та масивні сережки.

[ + – ] Дуа Лупа відродила моду на фіолетовий колір

На ногах британської зірки були колготи у сіточку та фіолетові чоботи на підборах.

"!PRIMAVERASOUND! 09.06.2022, Барселона", — підписала карусель фото Дуа Ліпа, а підписники артистки засипали її схвальними коментарями.

"Як мені подобається цей колір! Люблю тебе", "Фіолетовий ангел", "Королева", "Ікона моди", — коментують знімки британської співачки.

Нагадаємо, напередодні Дуа Ліпа прогулялася вуличками Португалії у білизняному комплекті.

Також Фокус писав інший не менш стильний образ 26-річної Дуа Ліпи. Співачка прогулялася вулицями Італії у ковбойських штанах та корсетному топі.