Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний монолук на літо 2022 (фото)
Знаменитість продовжує приголомшувати своїх фанатів яскравими та стильними образами.
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Британська співачка косовського походження Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний фіолетовий монолук. Знімками знаменитість поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 84 млн підписників.
Артистка наразі перебуває у світовому турне, то ж напередодні виступила на фестивалі Primavera в Барселоні. Фото перед концертом вона показала десяткам мільйонів своїх фоловерів та відродила таким чином моду на фіолетовий колір.
Дуа Ліпа постала на знімкам в ідеальному фіолетовому монолуці. На співачці була насичена фіолетова мінісукня Blumarine з акцентним корсетом у блискітках та чокером.
Волосся співачка було розпущене, а доповнили образ яскравий макіяж з акцентом на очі та масивні сережки.
На ногах британської зірки були колготи у сіточку та фіолетові чоботи на підборах.
"!PRIMAVERASOUND! 09.06.2022, Барселона", — підписала карусель фото Дуа Ліпа, а підписники артистки засипали її схвальними коментарями.
"Як мені подобається цей колір! Люблю тебе", "Фіолетовий ангел", "Королева", "Ікона моди", — коментують знімки британської співачки.
Нагадаємо, напередодні Дуа Ліпа прогулялася вуличками Португалії у білизняному комплекті.
Також Фокус писав інший не менш стильний образ 26-річної Дуа Ліпи. Співачка прогулялася вулицями Італії у ковбойських штанах та корсетному топі.