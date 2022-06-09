RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Дуа Ліпа вийшла у світ у білизняному комплекті (фото)

1983
Дуа Ліпа, Дуа Ліпа стиль, Дуа Ліпа модні образи, Дуа Ліпа світове турне, що надягнути влітку
Фото: Instagram dualipa | Дуа Ліпа

Знаменитість у кожному новому європейському місті демонструє чергові стильні образи.

Британська співачка Дуа Ліпа наразі перебуває у світовому турне, то ж напередодні прогулялася вулицями Лісабона у стильному та зручному образі. Знімками вона ділиться на своїй Instagram-сторінці.

Артистка обрала для виходу комплект у білизняному стилі з тропічним принтом. Дуа Ліпа продемонструвала майку та мініспідницю на зав'язці.

Своє довге чорне волосся співачка зібрала у високий хвіст, а доповнила образ маленькою чорною сумочкою, сережками та масивними сонцезахисними окулярами.

На ногах 26-річної Дуа Ліпи були чорні високі чоботи.

Дуа Ліпа в Португалії

"Досліджуючи LISBOA з моєю подругою @oliveuniacke ~ дякую @anamourafado за цей прекрасний досвід ~ 🤍", — підписала серію фото з португальського міста британська співачка косовського походження.

Нагадаємо, 26-річну Дуа Ліпу запідозрили в новому романі. Артистка танцювала та обіймалася у нічному клубі з іспанським актором, який відомий із серіалу "Ейфорія".

Також Фокус писав про італійський образ Дуа Ліпи. Співачка між своїми концертами у межах світового турне вийшла у світ у ковбойських штанах та корсеті.