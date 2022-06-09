Дуа Липа вышла в свет в бельевом комплекте (фото)

Знаменитость в каждом новом европейском городе демонстрирует очередные стильные образы.

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Британская певица Дуа Липа находится в мировом турне, поэтому накануне прогулялась по улицам Лиссабона в стильном и удобном образе. Снимками она делится на своей Instagram-странице с 84 млн фолловеров.

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Артистка выбрала для выхода в свет комплект в бельевом стиле с тропическим принтом. Дуа Липа продемонстрировала майку с глубоким декольте и мини-юбку на завязке.

Свои длинные черные волосы певица собрала в высокий хвост, а дополнила тропический образ маленькой черной сумочкой, серьгами и массивными солнцезащитными очками.

На ногах 26-летней Дуа Липы были высокие черные ботинки.

[ + – ] Дуа Липа в Португалии

"Исследуя LISBOA с моей подругой @oliveuniacke ~ спасибо @anamourafado за этот прекрасный опыт ~ 🤍", — подписала серию фото из португальского города британская певица косовского происхождения.

Напомним, 26-летнюю Дуа Липу заподозрили в новом романе. Артистка танцевала и обнималась в ночном клубе с испанским актером, известным из сериала "Эйфория".

Также Фокус писал об итальянском образе Дуа Липы. Певица между своими концертами в рамках мирового турне вышла в свет в ковбойских штанах и корсетном топе.