Дуа Липу заподозрили в новом романе (видео)

Около полугода назад знаменитость закончила двухлетние отношения.

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26-летнюю британскую певицу Дуа Липу заподозрили в новом романе с испано-германским актером. Об этом пишет Marca.

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Звезда посетила столицу Испании Мадрид в рамках своего Nostalgia Ultra Tour, где дала громкий концерт. А после него отправилась в ночной клуб, где танцевала, обнималась и пила коктейли вместе с актером Ароном Пипером.

[ + – ] Дуа Липа и Арон Пипер в мадридском клубе

25-летний Арон Пипер наиболее известен по роли Андера в испанском сериале "Элита" от Netflix. Он также известен как певец и занимается моделингом.

[ + – ] Новый вероятный парень Дуа Липы

О вероятности романа между Дуа Липой и Ароном Пипером никто из них официально не дал своего комментария. Однако 26-летняя Дуа в конце 2021 разошлась со своим бойфрендом, братом звездных сестер Хадид. Дуа Липа и Анвар Хадид встречались около 2,5 лет и после расставания не было известий об их новых отношениях.

Тогда отмечалось, что причиной разрыва стала постоянная занятость британской певицы в концертных турах.

Напомним, Дуа Липа посетила Италию и прогулялась по местным музеям в корсетном топе и ковбойских штанах.

Также Фокус писал о родной младшей сестре Дуа Липы. 21-летняя Рина похожа на свою звездную сестру, как две капли воды.