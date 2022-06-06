Дуа Ліпу запідозрили в новому романі (відео)

Близько пів року тому знаменитість закінчила дворічні стосунки.

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26-річну британську співачку Дуа Ліпу запідозрили в новому романі з іспано-німецьким актором. Про це пише Marca.

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Як відомо, зірка відвідала столицю Іспанії Мадрид у межах свого Nostalgia Ultra Tour, де дала гучний концерт. А після нього відправилася до нічного клубу, де танцювала, обіймалася та пила коктейлі разом з актором Ароном Піпером.

[ + – ] Дуа Ліпа та Арон Піпер у мадридському клубі

25-річний Арон Піпер найбільш відомий за роллю Андера в іспанському серіалі "Еліта" від Netflix. Він також відомий як співак та займається моделінгом.

[ + – ] Новий ймовірний хлопець Дуа Ліпи

Про ймовірність роману між Дуа Ліпою та Ароном Піпером ніхто з них двох офіційно не дав свого коментаря. Проте 26-річна Дуа наприкінці 2021 розійшлася зі своїм бойфрендом, братом зіркових сестер Хадід. Дуа Ліпа та Анвар Хадід зустрічалися близько 2,5 років і після розставання не було звісток про їхні нові стосунки.

Тоді зазначалося, що причиною розриву стала цілковита зайнятість британської співачки в концертних турах.

Нагадаємо, Дуа Ліпа відвідала Італію та прогулялася місцевими музеями в корсетному топі та ковбойських штанах.

Також Фокус писав про рідну меншу сестру Дуа Ліпи. 21-річна Рина схожа на свою зіркову сестру, як дві краплі води.