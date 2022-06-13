Дуа Липа продемонстрировала идеальный монолук на лето 2022 (фото)

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Британская певица косовского происхождения Дуа Липа продемонстрировала идеальный фиолетовый монолук. Снимками знаменитость поделилась на своей Instagram-странице с более чем 84 млн подписчиков.

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Артистка сейчас находится в мировом турне, поэтому накануне выступила на фестивале Primavera в Барселоне. Фото перед концертом она показала десяткам миллионов своих фолловеров и возродила таким образом моду на фиолетовый цвет.

26-летняя Дуа Липа предстала на снимках в идеальном фиолетовом монолуке. На певице было насыщенное фиолетовое мини-платье Blumarine с акцентным корсетом в блестках и с чокером.

Волосы певицы были распущены, а дополнили образ яркий макияж с акцентом на глаза и массивные серьги.

[ + – ] Дуа Лупа возродила моду на фиолетовый цвет

На ногах британской звезды были колготки в сеточку и фиолетовые ботинки на каблуке.

"!PRIMAVERASOUND! 09.06.2022, Барселона", — подписала карусель фото Дуа Липа, а подписчики артистки засыпали ее одобрительными комментариями.

"Как мне нравится этот цвет! Люблю тебя", "Фиолетовый ангел", "Королева", "Икона моды", — комментируют снимки фолловеры британской певицы.

Напомним, накануне Дуа Липа прогулялась по улочкам Португалии в бельевом комплекте.

Также Фокус писал о другом не менее стильном образе 26-летней Дуа Липы. Певица прогулялась по улицам Италии в ковбойских штанах и корсетном топе.