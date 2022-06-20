Дуа Липа вышла в свет в полупрозрачном комплекте (фото)

Знаменитость все чаще экспериментирует со своими образами и задает новые модные тренды.

26-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала откровенный и стильный образ. Снимками знаменитость поделилась в своем Instagram с почти 85 млн подписчиков.

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Звезда косовского происхождения вышла в свет в полупрозрачном ансамбле, который подчеркнул подтянутую фигуру певицы. На Дуа Липе был топ и лосины с дизайном 100-долларовой купюры, через которые было видно черное нижнее белье звезды.

В качестве аксессуаров к аутфиту певица выбрала массивную серебряную цепь с подвеской в форме ковбойского сапога, сияющую сумку и необычный ремень. На ногах знаменитости были высокие ковбойские сапоги со шнуровкой.

Откровенный образ Дуа Липы дополнили блестящие тени и коричневая помада. А волосы знаменитости были распущены.

[ + – ] Новый стильный образ Дуа Липы

"Свободный стиль на заднем сиденье", — подписала серию фото и видео в своем новом стильном образе британская певица.

Напомним, Дуа Липа продемонстрировала идеальный монолук в ярких оттенках на лето 2022.

Также Фокус писал о другом модном образе Дуа Липы в стиле Дикого Запада. Певица вышла в свет в ковбойских штанах и корсетном топе.