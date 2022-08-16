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Стиль життя

Дуа Ліпа показала ніжний романтичний образ для літнього побачення (фото)

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Фото: dualipa | Дуа Ліпа

Артистка завжди задає модні тренди та привертає до себе увагу мільйонів фанатів.

26-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала ніжний образ для літнього побачення. Новими знімками артистка поділилася у своєму Instagram з понад 85 млн підписників.

Зірка сцени косовського походження відвідала вечірній пляж у сяйній рожевій сукні максі, що ідеально підкреслила фігуру Дуа Ліпи. Волосся співачка залишила розпущеним, чим нагадала своїм підписникам русалку на березі океану, а доповнили морський романтичний аутфіт мінімалістичні прикраси.

Родзинкою образу стала практично оголена спина співачки, що найбільше привернула увагу фоловерів знаменитості.

Новий ніжний образ Дуа Ліпи

"Ти виглядаєш, як Аріель, яка вийшла з океану і зараз піде зніматися у мультфільмі", "мені не вистачає дихання", "найпрекрасніша русалка", — пишуть прихильники британської співачки.

Дуа Ліпа практично кожним своїм виходом задає модні тренди та привертає до себе увагу папараці та фешн-журналістів з усього світу. Найчастіше артистка демонструє провокативні та яскраві образи, проте остання ніжно-рожева сукня не залишилася без уваги.

Нагадаємо, 26-річна Дуа Ліпа стала Почесним послом Республіки Косово.

Також Фокус писав про ідеальний спортивний костюм для літа 2022, який продемонструвала напередодні Дуа Ліпа.