Дуа Липа продемонстрировала идеальный купальник для августа 2022 (фото)

Артистка постоянно задает модные тренды своими образами.

27-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала идеальный купальник для конца лета 2022. Снимками с отдыха звезда сцены косовского происхождения поделилась в своих соцсетях.

Артистка показала несколько удачных летних образов, среди которых было идеальное бикини для августа 2022.

"36°C", — подписала карусель фото Дуа Липа.

[ + – ] Дуа Липа на отдыхе

Певица продемонстрировала базовое черное бикини, слившееся с ее насыщенно черными волосами. Поэтому советуем обратить внимание на такой цвет и фасон купальника, ведь до конца лета 2022 осталось около десяти дней, да и осенью можно отправиться на отдых в теплые края.

[ + – ] Дуа Липа продемонстрировала идеальный купальник на август 2022

Кроме этого, 27-летняя знаменитость примеряла легкое летнее нежно-мятное платье с глубоким декольте. Также Дуа Липа показала на свежих снимках свою младшую сестру Рину и друзей во время их совместного отдыха.

Напомним, Дуа Липа примерила графитное платье-брюки на бретелях во время отдыха в Албании.

Также Фокус писал о другом варианте удачного купальника для конца лета 2022, который накануне продемонстрировала американская модель Хейли Бибер.