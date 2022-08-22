Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Дуа Липа продемонстрировала идеальный купальник для августа 2022 (фото)

Дуа Липа, Дуа Липа стиль, Дуа Липа образы, Дуа Липа песни, Дуа Липа купальник, купальник для августа 2022
Фото: dualipa | Дуа Липа

Артистка постоянно задает модные тренды своими образами.

27-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала идеальный купальник для конца лета 2022. Снимками с отдыха звезда сцены косовского происхождения поделилась в своих соцсетях.

Артистка показала несколько удачных летних образов, среди которых было идеальное бикини для августа 2022.

"36°C", — подписала карусель фото Дуа Липа.

Дуа Липа на отдыхе

Певица продемонстрировала базовое черное бикини, слившееся с ее насыщенно черными волосами. Поэтому советуем обратить внимание на такой цвет и фасон купальника, ведь до конца лета 2022 осталось около десяти дней, да и осенью можно отправиться на отдых в теплые края.

Дуа Липа продемонстрировала идеальный купальник на август 2022
Дуа Липа продемонстрировала идеальный купальник на август 2022

Кроме этого, 27-летняя знаменитость примеряла легкое летнее нежно-мятное платье с глубоким декольте. Также Дуа Липа показала на свежих снимках свою младшую сестру Рину и друзей во время их совместного отдыха.

Напомним, Дуа Липа примерила графитное платье-брюки на бретелях во время отдыха в Албании.

Также Фокус писал о другом варианте удачного купальника для конца лета 2022, который накануне продемонстрировала американская модель Хейли Бибер.