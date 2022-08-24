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Стиль жизни

Дуа Липа показала необычный купальник для августа 2022 (фото)

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Фото: dualipa | Дуа Липа

Практически каждый модный образ звезды сцены не остается без внимания публики.

27-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала необычный вариант купальника на конец лета 2022 — джинсовое бикини. Снимками в праздничном образе артистка поделилась на своей Instagram-странице с более чем 85 млн подписчиков.

Свой 27-й день рождения знаменитость косовского происхождения встретила в total denim аутфите от Dior — винтажном бикини на завязках из коллекции весна 2000. К пляжно-праздничному образу певица добавила свободную накидку на бедра. На ногах именинницы были сапоги на шнуровках.

В качестве аксессуаров к джинсовому бикини 27-летняя британская певица добавила массивные оранжевые очки, серебряный чокер и многочисленные кольца.

Дуа Липа

"🦋 27 – это как рай …спасибо за поздравления с днем ​​рождения!!!!" – подписала праздничные кадры Дуа Липа.

Отметим, что менее чем за сутки публикация набрала более двух миллионов лайков и тысячи комментариев с комплиментами.

Дуа Липа в свой 27-й день рождения
Дуа Липа в свой 27-й день рождения

Практически каждый образ Дуа Липы не остается без внимания. За нарядами британской певицы следят миллионы подписчиков в соцсетях и берут на заметку трендовые сочетания, которые демонстрирует их кумир.

Напомним, Дуа Липа продемонстрировала стильный вариант купальника для августа 2022.

Также Фокус писал о самых удачных и модных образах Дуа Липы за последний год.