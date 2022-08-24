Дуа Липа показала необычный купальник для августа 2022 (фото)
Практически каждый модный образ звезды сцены не остается без внимания публики.
27-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала необычный вариант купальника на конец лета 2022 — джинсовое бикини. Снимками в праздничном образе артистка поделилась на своей Instagram-странице с более чем 85 млн подписчиков.
Свой 27-й день рождения знаменитость косовского происхождения встретила в total denim аутфите от Dior — винтажном бикини на завязках из коллекции весна 2000. К пляжно-праздничному образу певица добавила свободную накидку на бедра. На ногах именинницы были сапоги на шнуровках.
В качестве аксессуаров к джинсовому бикини 27-летняя британская певица добавила массивные оранжевые очки, серебряный чокер и многочисленные кольца.
"🦋 27 – это как рай …спасибо за поздравления с днем рождения!!!!" – подписала праздничные кадры Дуа Липа.
Отметим, что менее чем за сутки публикация набрала более двух миллионов лайков и тысячи комментариев с комплиментами.
Практически каждый образ Дуа Липы не остается без внимания. За нарядами британской певицы следят миллионы подписчиков в соцсетях и берут на заметку трендовые сочетания, которые демонстрирует их кумир.
Напомним, Дуа Липа продемонстрировала стильный вариант купальника для августа 2022.
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