Дуа Липа продемонстрировала идеальное бикини для окончания лета 2022 (фото)

В последнее время звезда все чаще примеряет разнообразные стильные купальники.

27-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала идеальный купальник для окончания лета и теплых дней осени 2022. Новыми снимками артистка поделилась на своей Instagram-странице с более чем 80 млн подписчиков.

Звезда сцены косовского происхождения на отдыхе примеряла темно-зеленое раздельное бикини с бабочками, которое идеально подчеркнуло подтянутую фигуру знаменитости.

Волосы Дуа Липы были собраны в высокий хвост, а дополнили пляжный аутфит минималистичные серебряные серьги и браслет.

Благодаря открытому телу 27-летней артистки можно было рассмотреть ее татуировки. В частности, Дуа Липа набила себе поколенное сердце, слово "ангел" и т.д.

[ + – ] Новый вариант стильного купальника от Дуа Липы

"День и ночь случайны", — подписала карусель свежих фото британская знаменитость.

Подписчики Дуа Липы пришли в восторг от ее нового пляжного образа.

"Дуааа", "я влюбился", "как всегда, прекрасна", — пишут фолловеры певицы.

Напомним, 27-летняя Дуа Липа продемонстрировала необычный джинсовый купальник для конца лета 2022.

Также Фокус писал о невероятно нежном образе Дуа Липы, в котором она посетила свадьбу известного французского дизайнера.