Дуа Ліпа продемонструвала ідеальне бікіні для закінчення літа 2022 (фото)
Останнім часом зірка все частіше приміряє різноманітні стильні купальники.
27-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний купальник для закінчення літа та теплих днів осені 2022. Новими знімками артистка поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 80 млн підписників.
Зірка сцени косовського походження на відпочинку приміряла темно-зелене бікіні з метеликами, що ідеально підкреслило підтягнуту фігуру знаменитості. Волосся Дуа Ліпи було зібране у високий хвіст, а доповнили пляжний аутфіт мінімалістичні срібні сережки на браслет.
Завдяки відкритому тілу 27-річної артистки можна було роздивитись її татуювання. Зокрема Дуа Ліпа набила собі поколене серце, слово "ангел" тощо.
"День та ніч випадкові", — підписала карусель свіжих фото британська знаменитість.
Підписники Дуа Ліпи прийшли у захват від її нового пляжного образу.
"Дуааа", "я закохався", "як завжди, прекрасна", — пишуть фоловери співачки.
Нагадаємо, 27-річна Дуа Ліпа продемонструвала незвичайний джинсовий купальник для кінця літа 2022.
Також Фокус писав про неймовірно ніжний образ Дуа Ліпи, у якому вона відвідала весілля відомого французького дизайнера.