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Стиль життя

Дуа Ліпа продемонструвала ідеальне бікіні для закінчення літа 2022 (фото)

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Фото: Instagram dualipa | Дуа Ліпа

Останнім часом зірка все частіше приміряє різноманітні стильні купальники.

27-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала ідеальний купальник для закінчення літа та теплих днів осені 2022. Новими знімками артистка поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 80 млн підписників.

Зірка сцени косовського походження на відпочинку приміряла темно-зелене бікіні з метеликами, що ідеально підкреслило підтягнуту фігуру знаменитості. Волосся Дуа Ліпи було зібране у високий хвіст, а доповнили пляжний аутфіт мінімалістичні срібні сережки на браслет.

Завдяки відкритому тілу 27-річної артистки можна було роздивитись її татуювання. Зокрема Дуа Ліпа набила собі поколене серце, слово "ангел" тощо.

Новий варіант стильного купальника від Дуа Ліпи

"День та ніч випадкові", — підписала карусель свіжих фото британська знаменитість.

Підписники Дуа Ліпи прийшли у захват від її нового пляжного образу.

"Дуааа", "я закохався", "як завжди, прекрасна", — пишуть фоловери співачки.

Нагадаємо, 27-річна Дуа Ліпа продемонструвала незвичайний джинсовий купальник для кінця літа 2022.

Також Фокус писав про неймовірно ніжний образ Дуа Ліпи, у якому вона відвідала весілля відомого французького дизайнера.