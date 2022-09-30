Дуа Липа вышла в свет с новым бойфрендом-комиком

После Анвара Хадида Дуа начала встречаться с Тревором Ноа

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27-летняя Дуа Липа наконец рассекретила своего тайного бойфренда. Известная певица начала встречаться с 38-летним Тревором Ноа, ведущим, комиком и шоуменом. Об этом пишет Daily Mail.

Пара была замечена за интимным ужином в Miss Lily's, ямайском ресторане в Ист-Виллидж в Нью-Йорке.

Один из гостей ресторана сказал, что пара выглядела очень счастливой.

"Они тихо сидели вдали от всех остальных в ресторане. Было ясно, что они были влюблены друг в друга и сидели близко друг к другу на протяжении всей трапезы. Они ушли вместе. И постоянно останавливались для поцелуев и объятий", — рассказал источник.

[ + – ] Дуа Липа и Тревор Ноа

Последним постоянным бойфрендом Дуа Липы был 23-летний Анвар Хадид, младший брат Джиджи и Беллы Хадид.

Они начали встречаться еще в 2019 году, причем Анвар заинтересовал ее музыкой, которую сам написал.

Пара была очень близка, Анвар познакомил Липу с родными, они вместе отмечали дни рождения и даже сидели вместе на карантине.

Дуа Липа говорила, что ей очень комфортно с Анваром. Но в 2021 году они уже не могли быть вместе постоянно из-за гастролей певицы и работы моделью Анвара, так что в декабре прошлого года они разошлись окончательно.

До отношений с Анваром Дуа встречалась с шеф-поваром и моделью Исааком Кэрью с 2015 по начало 2017 года.

После она была в отношениях с актрисой Минкой Келли и Полом Кляйном, фронтменом рок-группы LANY.

Не исключено, что Дуа Липа и Тревор Ноа сблизились после встречи на церемонии вручения премии "Грэмми" в апреле этого года.

Напомним, ранее Дуа Липа снялась в рекламном кампейне модного дома Yves Saint Laurent. Она прорекламировала новый парфюм Libre.