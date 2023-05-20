Дуа Ліпа та Ромен Гаврас дебютували як пара на Каннському кінофестивалі-2023 (фото)

Про стосунки зіркової пари стало відомо у лютому 2023, проте це перший публічний вихід співачки та 41-річного режисера.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа вперше вийшла на публіку з новим бойфрендом, 41-річним французьким режисером Роменом Гаврасом. Про це пише Page Six.

Зіркова пара дебютувала на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2023, позуючи разом перед камерами. Вони прибули на показ фільму "Омар Ла Фрес (Король Алжиру)".

Зірка сцени косовського походження обрала для виходу чорну сукню в підлогу на одне плече з вирізами та довгим розрізом на нозі. Вона поєднала вбрання з парою туфель на підборах і лаконічними прикрасами. Волосся знаменитість зібрала в охайний пучок, зробивши акцент на довгому чубчику.

Дуа Ліпа та Ромен Гаврас у Каннах Фото: Getty Images

Тим часом 41-річний Гаврас дотримувався класичного стилю у чорному костюмі в поєднанні з білою сорочкою та темною краваткою.

Уперше про нові стосунки Дуа Ліпи почали говорити взимку 2023 після того, як їх разом помітили на вечірці у Лондоні. Втім, офіційно вони не коментували роман.

Дуа Ліпа та Ромен Гаврас у Каннах Фото: Getty Images

До цього британська співачка понад два роки зустрічалася з Анваром Хадідом, братом Белли та Джіджі Хадід. Наприкінці 2021 вони оголосили про розставання, а інсайдери повідомляли, що графіки знаменитостей кардинально розрізнялись, що і стало приводом закінчити стосунки.

Нагадаємо, Дуа Ліпа показала рідкісні кадри свого батька.

Також Фокус писав про образ Дуа Ліпи на Met Gala-2023.