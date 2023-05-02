Діаманти 200 каратів та весільна сукня: Дуа Ліпа підкорила публіку Met Gala 2023

Дуа Ліпа замінила капелюшок з оригінального вбрання на діамантове кольє.

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Продовжуючи огляд найкращих суконь Met Gala 2023, складно обійти увагою 27-річну британську співачку Дуа Ліпу, яка сяяла на килимовій доріжці у вінтажній весільній сукні з осінньої кутюрної колекції Chanel 1992 року, повідомляє WWD.

Весільну твідову кремову сукню на підкладці з чорної нитки з бахромою по подолу, кишеням і корсетом зірка доповнила ефектним намистом Tiffany & Co. з діамантами вагою понад 200 каратів та двома перснями від цього бренду. Перший був зроблений з платини та містив дев'ять карат діамантів, а другий був каблучкою Schlumberger Sixteen Stone, також зробленою із платини та діамантів. Крім того, виконавиця взула туфлі-човники сріблястого кольору з ефектом металік.

У такій сукні на фінальному виході показу колекції 20 років тому з'явилася Клаудіа Шиффер. Сукню тоді доповнювали жакет та капелюшок зі стрічками.

Дуа Ліпа у вінтажній сукні Chanel Фото: Getty

Артистка є однією зі співголів заходу 2023 року разом із тенісистом Роджером Федерером та актрисами Пенелопою Крус і Мікаелою Коель.

За кілька років Ліпа зробила собі ім'я у модному бізнесі. Для червоної доріжки Met Gala 2019 вона одягла Atelier Versace. На показі мод Versace навесні 2022-го зірка вийшла на подіум в однотонному блейзері з вирізом і спідниці з відкритим розрізом.

2022 року співачка отримала нагороду "Колекція року" на церемонії вручення нагород Footwear News Achievement Awards за свою капсульну колекцію з Puma.

Met Gala – це збір коштів для Метрополітен-музею у Нью-Йорку, який збігається із щорічною виставкою Інституту костюма. Тема цього року "Карл Лагерфельд: лінія краси" присвячена дизайнеру Карлу Лагерфельду.

Раніше Фокус писав про те, що Дуа Ліпа зіграє русалку із синім волоссям.