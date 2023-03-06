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Стиль життя

Дуа Ліпа поділилася рідкісними кадрами свого батька (фото)

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Фото: dualipa | Дуа Ліпа

Артистка привітала батька з 54-м днем народження.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа поділилася рідкісними знімками зі своїм батьком. Архівні кадри зірка сцени косовського походження залишила в Instagram з понад 87 млн підписників.

Артистка привітала батька з 54-м днем народження.

"З днем народження, близнюк @dukagjinlipa ❤️", — звернулася до батька Дуа Ліпа.

Дуа Ліпа з батьком

Знаменитість поділилася як нещодавніми фото, так і архівними, на яких вона була ще дитиною.

54-річний Дукагджин народився в Приштині — столиця частково визнаної Республіки Косово. Втім, з родиною він емігрував до Великобританії. Уже у Лондоні народилася його старша донька Дуа Ліпа. У співачки також є сестра Ріна та брат Джин.

Як відомо, іменинник був солістом та гітаристом в косовському рок-гурті Oda. За словами британської співачки, саме батько прищепив їй любов до музики.

У листопаді 2022 Дуа Ліпа отримала громадянство Албанії від президента Байрама Беґая. І часто публічно нагадує про своє походження, хоча більшу частину життя провела у Великобританії.

Нагадаємо, Дуа Ліпа стане співголовою щорічного балу Інституту костюма Met Gala-2023.

Також Фокус писав про нового бойфренда Дуа Ліпи: артистка вперше вийшла з ним на публіку.