Бывший бойфренд Дуа Липы отреагировал на новый роман певицы

Анвар Хадид и британская артистка встречались два с половиной года.

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23-летний американский музыкант Анвар Хадид отреагировал на новый роман своей бывшей девушки Дуа Липы. Мыслями он поделился в Instagram.

Брат Беллы и Джиджи Хадид опубликовал странные сторис со словами "убей его" после того, как певица Дуа Липа дебютировала как пара с режиссером Роменом Гаврасом в Каннах-2023.

"Пытаюсь не найти и не убить его", — подписал Хадид свое селфи в Instagram.

Исполнитель также опубликовал зеркальное селфи с подписью: "Я не могу дышать", а затем две фотографии земли крупным планом с подписями "Повеселитесь" и "Я ненавижу, как ты произносишь мое имя".

Анвар не уточнил значение своих загадочных постов, и Дуа Липа не ответила на них.

Пара встречалась с 2019 по 2021 год. Впрочем, причиной разрыва, как сообщалось, стала несовместимость рабочих графиков знаменитостей.

А накануне 27-летняя британская певица дебютировала на красной дорожке с 41-летним Гаврасом во время посещения Каннского кинофестиваля во Франции.

Липа впервые вызвала слухи о романе с французским режиссером, ранее встречавшимся с Ритой Орой, в феврале 2023 после того, как их заметили на вечеринке вместе в Лондоне.

Анвар Хадид и Дуа Липа

Напомним, после расставания с Анваром Дуа Липа некоторое время встречалась с комиком Тревором Ноа.

Также Фокус подробнее писал о расставании Дуа Липы и Анвара Хадида.