Белла Хадид с мамой поддержала своего нового бойфренда на родео (фото)

Пара еще не подтвердила официально свой роман, но их заметили во время поцелуя в октябре 2023 года. Это произошло через несколько месяцев после разрыва Беллы с Марком Калманом.

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Американская модель Белла Хадид поддержала своего бойфренда Адана Бануэлоса на родео в Техасе. Снимками с события звезда подиумов делится в Instagram с более 60 млн подписчиков.

На ежегодном мероприятии к звезде подиумов присоединились ее мать Иоланда и ее бойфренд Джозеф Джинголи, а также семья Адана.

Возлюбленный Беллы стал чемпионом American Performance Horseman второй год подряд, когда модель праздновала его победу на Globe Life Field в Арлингтоне.

Белла Хадид

В частности, супермодель палестинского происхождения опубликовала видео момента, когда Адана объявили победителем, где ее можно было увидеть с отцом бойфренда, Асенсьйоном, который также является всадником.

Белла Хадид с мамой

Белла выбрала для выхода в свет блестящий топ с кожаными брюками и, конечно, ковбойскую шляпу.

Иоланда выглядела влюбленной на одной из фотографий со своим парнем-инвестором и генеральным директором Джозефом, который также является ковбоем и живет в Техасе.

Адан — мексиканско-американский ковбой и дрессировщик лошадей, в возрасте 28 лет был введен в Зал славы наездников Национальной ассоциации конного спорта.

Белла Хадид с бойфрендом Фото: bellahadidbrasil

Считается, что теперь Белла проводит много времени в Техасе, уделяя время новому избраннику.

Напомним, Dior разорвали соглашение с Беллой Хадид после ее поддержки Палестины, заменив знаменитость израильской моделью.

Также Фокус писал о новых романтических кадрах Беллы Хадид с бойфрендом.