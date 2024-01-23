Белла Хадид обнимает бойфренда на новых снимках (фото)

Об отношениях модели и ковбоя Адана Бануэлоса стало известно осенью 2023 года. Пару заметили за поцелуями.

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27-летняя американская модель Белла Хадид обнимает своего нового бойфренда Адана Бануэлоса, 34, на фото, которые накануне распространил фан-аккаунт звезды подиумов.

Хадид обняла своего нового возлюбленного, ковбоя Адана Бануэлоса на черно-белых снимках. А также позировала с лошадью.

Пара еще не подтвердила официально свой роман, но их заметили во время поцелуя в октябре 2023 года, через несколько месяцев после ее разрыва с Марком Калманом.

Как известно, Адан — опытный всадник и сын Ассенсиона Бануэлоса — первого американца мексиканского происхождения, которого ввели в Зал славы наездников Национальной ассоциации конного спорта.

В 2017 году бойфренд Беллы Хадид также был принят в тот же Зал славы, став одним из самых молодых его участников.

Звезда подиумов палестинского происхождения также ярая наездница и часто документирует свою любовь к животному в сети через свои страницы в социальных сетях.

Белла Хадид

Перед этим знаменитость длительное время встречалась с арт-директором Марком Калманом, а также певцом The Weeknd.

Напомним, Белла Хадид появилась на публике в стильном теплом образе.

Также Фокус писал о расторжении сотрудничества Беллы Хадид с модным домом Dior на фоне поддержки звездой Палестины.