Белла Хадид обнимает бойфренда на новых снимках (фото)
Об отношениях модели и ковбоя Адана Бануэлоса стало известно осенью 2023 года. Пару заметили за поцелуями.
27-летняя американская модель Белла Хадид обнимает своего нового бойфренда Адана Бануэлоса, 34, на фото, которые накануне распространил фан-аккаунт звезды подиумов.
Хадид обняла своего нового возлюбленного, ковбоя Адана Бануэлоса на черно-белых снимках. А также позировала с лошадью.
Пара еще не подтвердила официально свой роман, но их заметили во время поцелуя в октябре 2023 года, через несколько месяцев после ее разрыва с Марком Калманом.
Как известно, Адан — опытный всадник и сын Ассенсиона Бануэлоса — первого американца мексиканского происхождения, которого ввели в Зал славы наездников Национальной ассоциации конного спорта.
В 2017 году бойфренд Беллы Хадид также был принят в тот же Зал славы, став одним из самых молодых его участников.
Звезда подиумов палестинского происхождения также ярая наездница и часто документирует свою любовь к животному в сети через свои страницы в социальных сетях.
Перед этим знаменитость длительное время встречалась с арт-директором Марком Калманом, а также певцом The Weeknd.
Напомним, Белла Хадид появилась на публике в стильном теплом образе.
Также Фокус писал о расторжении сотрудничества Беллы Хадид с модным домом Dior на фоне поддержки звездой Палестины.