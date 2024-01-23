Белла Хадід обіймає бойфренда на нових знімках (фото)

Про стосунки моделі та ковбоя Адана Бануелоса стало відомо восени 2023 року. Пару помітили за поцілунками.

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27-річна американська модель Белла Хадід обіймає свого нового бойфренда Адана Бануелоса, 34, на фото, які напередодні поширив фан-акаунт зірки подіумів.

Хадід обійняла свого нового коханого, ковбоя Адана Бануелоса на чорно-білих знімках. А також позувала з конем.

Пара ще не підтвердила офіційно свій роман, але їх помітили під час поцілунку в жовтні 2023 року, через кілька місяців після її розриву з Марком Калманом.

Як відомо, Адан — досвідчений вершник і син Ассенсіона Бануелоса — першого американця мексиканського походження, якого ввели до Зали слави наїзників Національної асоціації кінного спорту.

У 2017 році бойфренд Белли Хадід також був прийнятий до тієї ж Зали слави, ставши одним із наймолодших її учасників.

Зірка подіумів палестинського походження також затята наїзниця і часто документує свою любов до тварини в мережі через свої сторінки в соціальних мережах.

Белла Хадід

Перед цим знаменитість тривалий час зустрічалася з арт-директором Марком Калманом, а також співаком The Weeknd.

Нагадаємо, Белла Хадід зʼявилася на публіці у стильному теплому образі.

Також Фокус писав про розірвання угоди Белли Хадід з модним домом Dior на фоні підтримки зіркою Палестини.