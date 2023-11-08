Dior замінив супермодель Беллу Хадід на ізраїльтянку Мей Тагер

Поки бренд і сама Белла ніяк не прокоментували цю новину. Белла Хадід була представницею Dior з 2016 року.

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Дім моди Dior замінив палестино-нідерландську модель Беллу Хадід ізраїльською моделлю Мей Тагер як представницю бренду. Про це першим повідомило турецьке видання Yeni Safak, опісля підхопили решта видань із різних країн.

Незабаром ця новина викликала дебати серед користувачів соціальних мереж, які висловили занепокоєння з приводу відходу Белли Хадід із Dior.

Пост про заміну Белли Хадід

Супермодель завжди була відома своєю активною підтримкою Палестини і критикою політики Ізраїлю. Вона представляла Dior з 2016 року.

Поки Белла Хадід і Дім моди Dior не прокоментували її ймовірну заміну.

Але в соцмережі X (Twitter) вже почав поширюватися хештег "Boycott Dior" (Бойкот Діор).

"Той факт, що Dior, як і раніше, надає Джонні Деппу платформу, але розриває зв'язки з Беллою Хадід і замість цього наймає ізраїльтянку, незважаючи на все, що сталося за останній місяць, просто говорить вам усе про цей бренд", — прокоментував один із користувачів.

"Бойкотуйте всі бренди LVMH, включно з Dior (якщо у вас є гроші)", — написав інший.

Белла Хадід, яка була обличчям косметики Dior і першим послом бренду з палестинським корінням з 2016 року, опинилася в центрі суперечок після того, як виступила проти подій, що відбуваються в Секторі Газа.

Вона заявила в соцмережах раніше, що "її серце обливається болем від того, що вона бачить.

"Бачачи наслідки авіаударів у Газі, я сумую разом з усіма матерями, які втратили дітей, і дітьми, що плачуть на самоті", — сказала Хадід та зазначила, що також "сумую з ізраїльськими сім'ями, які зазнали болю й наслідків" після раптової атаки ХАМАС 7 жовтня.

"Незалежно від історії країни, я засуджую терористичні атаки на будь-яких мирних жителів, де б то не було", — написала вона.

Хто така Мей Тагер?

24-річна дівчина є відомою моделлю з багатим резюме міжнародних брендів, таких як Giorgio Armani, Louis Vuitton, Victoria's Secret і багатьох інших.

Мей Тагер

Вона виросла в ізраїльському містечку Ганей-Тиква, куди з Данії переїхали її батьки.

Минулого тижня в її Instagram з'явилося кілька постів, у яких Тагер виявилася зіркою нової святкової рекламної кампанії Dior.

Мей Тагер у ролику Dior

Раніше сестра Белли, Джіджі Хадід, яка виросла в сім'ї палестинця і нідерландки, порушила мовчання і висловилася з приводу атак ХАМАСу на Ізраїль. Вона заявила, що засуджує терор щодо невинних людей, але каже, що відчуває "глибоку симпатію і горе" до свого народу, який живе "під окупацією".