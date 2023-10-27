"Пробачте мені": Белла Хадід відреагувала на війну між Ізраїлем та ХАМАС

Знаменитість завжди відкрито підтримувала Палестину, проте після атаки на Ізраїль 7 жовтня тривалий час не робила публічних заяв.

Related video

27-річна американська супермодель Белла Хадід вперше відкрито висловилася про тривалий воєнний конфлікт між ХАМАС та Ізраїлем, загострення якого сталось 7 жовтня 2023 року. Своєю позицією зірка подіумів палестинського походження поділилася в Instagram з понад 60 млн підписників.

Знаменитість почала свій пост, попросивши шанувальників вибачити її "мовчання" за останні кілька тижнів.

"Я ще не знайшла ідеальних слів для цих дуже заплутаних і жахливих останніх 2 тижнів, тижнів, які знову звернули увагу світу на ситуацію, яка десятиліттями забирала невинні життя та впливала на сім’ї", — написала вона.

Відколи почалася війна, моделі надсилають "сотні погроз смертю щодня", і її родина почувається "в небезпеці", але вона відмовляється "далі мовчати".

"Моє серце обливається болем від травми, яку я бачу, а також від травми покоління моєї палестинської крові, — продовжила вона. — Бачачи наслідки авіаударів у Газі, я сумую разом із усіма матерями, які втратили дітей і дітьми, які плачуть самотні".

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Белла Хадід висловилася про війну між Ізраїлем та ХАМАС

Проте Белла також "сумує з ізраїльськими родинами, які зазнали болю та наслідків" після раптової атаки ХАМАС 7 жовтня.

"Незалежно від історії країни, я засуджую терористичні атаки на будь-яких мирних жителів, будь-де", — написала вона.

Згодом менша сестра Джіджі Хадід пояснила, чому вона стільки років виступала за рух "Вільна Палестина".

"Важливо розуміти важкість того, що означає бути палестинцем у світі, який сприймає нас лише як терористів, які чинять опір миру", — продовжила вона.

Батько Белли, Мохамед Хадід, народився в Назареті в 1948 році — того самого року, коли 750 000 палестинців були виселені зі своїх домівок — і його сім’я була змушена стати біженцями, поділилася модель.

Мохамед Хадід з доньками Фото: Getty Images

"Моя сім’я була свідком 75 років насильства проти палестинського народу – особливо жорстоких вторгнень поселенців, які призвели до знищення цілих громад, холоднокровних вбивств і насильницького вигнання сімей з їхніх домівок", – продовжила вона.

Проте Хадід бачить майбутнє, де всі люди зможуть "об’єднатися, захищаючи людяність і співчуття" проти "корумпованих" урядів — незалежно від їхнього боку.

Потім вона закликала людей допомогти нинішній "гуманітарній кризі в Газі" для людей, які не мають доступу до чистої води.

"У війни є закони — і їх потрібно дотримуватися, незважаючи ні на що. Я підтримую людство, знаючи, що мир і безпека належать нам", — закінчила свою промову знаменитість.

Нагадаємо, Джіджі Хадід підтримала палестинців, засудивши ХАМАС.

Також Фокус писав про погрози родині Хадід після їхньої підтримки Палестини.