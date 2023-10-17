Уряд Ізраїлю відповів Джіджі Хадід на її пост-підтримку Палестини (фото)

Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 модель підтримала цивільних постраждалих з обох сторін конфлікту.

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28-річна американська супермодель Джіджі Хадід зіткнулася з негативною реакцією з боку ізраїльського уряду після того, як оприлюднила повідомлення на підтримку Палестини на фоні війни між бойовиками ХАМАС та Ізраїлем, загострення якої відбулося 7 жовтня 2023 року.

Напередодні зірка подіумів, чий батько, Мохамед Хадід, є палестинцем, опублікувала в своєму Instagram пост, у якому говорилося: "Немає нічого єврейського в тому, як ізраїльський уряд ставиться до палестинців".

"Засудження ізраїльського уряду не є антисемітизмом, а підтримка палестинців не означає підтримку ХАМАС", — додала тоді Хадід.

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Супермодель Джіджі Хадід підтримала палестинців

Однак офіційний акаунт Держави Ізраїль відреагував на публікацію моделі палестинського походження.

"Немає нічого доблесного в розправі ХАМАС над ізраїльтянами", — написали вони. "Засудження ХАМАС за те, що вони є (ІДІЛ), не є анти-Палестиною, і підтримка ізраїльтян у їхніх правах проти варварських терористів є правильною справою".

Фото: Скриншот

Потім офіційний обліковий запис Ізраїлю прямо запитав американську модель: "@gigihadid ти спала минулого тижня?"

"Чи ти просто добре заплющуєш очі на те, що єврейських немовлят вбивають у їхніх будинках? Твоє мовчання дуже чітко показало твоє становище".

Фото: Скриншот

Ізраїльський уряд також опублікував фотографію закривавленої дитячої кімнати, додавши: "Якщо ти не засуджуєш це, твої слова НІЧОГО не значать".

Джіджі Хадід висловилася на підтримку постраждалих цивільних людей

Минулого тижня супермодель засудила "тероризацію невинних людей" після нападів на Ізраїль, у результаті яких, як повідомляється, загинули понад 1400 ізраїльтян.

Нагадаємо, прибуток ліванської порнозірки Мії Халіфи, яка підтримала ХАМАС, віддадуть на допомогу ізраїльтянам.

Також Фокус писав про реакцію ізраїльських акторок Ґаль Ґадот та Наталі Портман на події 7 жовтня 2023.