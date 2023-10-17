Pornhub і Playboy віддадуть прибуток ліванської порнозірки Мії Халіфи ізраїльтянам, — ЗМІ

Сама Міа ніяк не коментує інформацію, яка циркулює в пресі з приводу її заробітків.

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30-річна американська порнозірка ліванського походження Міа Халіфа, яка публічно підтримала дії ХАМАС щодо Ізраїлю, залишилася без доходів на Pornhub і Playboy. Ресурси заморозили гроші акторки кіно для дорослих і переспрямували їх на підтримання Ізраїлю, повідомляє Voice of Europe.

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Playboy розірвав стосунки з Халіфою через її "огидне і ганебне" підтримання ХАМАС, під час якого вона навіть закликала терористів знімати на відео свої злодіяння. Журнал для дорослих оголосив про своє рішення розпрощатися з моделлю, яка приєдналася до його платформи Centerfold у лютому 2022 року.

"Ми пишемо сьогодні, щоб повідомити вам про наше рішення припинити відносини Playboy з Міа Халіфою, включно з видаленням каналу Playboy Міа на нашій платформі для авторів. Міа зробила огидні і негожі коментарі, прославляючи напади ХАМАС на Ізраїль і вбивства невинних чоловіків, жінок і дітей. У Playboy ми заохочуємо свободу вираження думок і конструктивні політичні дебати, але у нас є політика абсолютної нетерпимості до розпалювання ненависті. Ми очікуємо, що Міа зрозуміє, що її слова мають дії та наслідки", — заявили в журналі.

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Крім усього іншого, Халіфа звільнена з посади радниці в компанії Red Light Holland, яка виробляє і поширює "чарівні гриби".

"Це такий жахливий твіт, Міа. Вважайте себе негайно звільненою. Більш ніж огидно. Будь ласка, розвивайтеся і ставайте кращими. Той факт, що ви виправдовуєте смерть, зґвалтування, побиття і захоплення заручників, дійсно огидний. Ніякими словами не можна пояснити ваше невігластво", — написав у Твіттері директор компанії Тодд Шапіро.

Натомість ресурс 404 із посиланням на представника Pornhub стверджує, що інформація про заморожування доходу порнозірки не відповідає дійсності.

"В одному відео, відредагованому з використанням логотипу MSNBC і драматичної музики, жирним шрифтом, накладеним на світлини Халіфи, написано: "Міа Халіфа втратила свій дохід від своїх відео на Pornhub. Ось як порнозірка заплатила за підтримання ХАМАСу".

Далі у відео стверджується, що Pornhub пожертвував кошти Ізраїлю. Воно також містить фальшиву цитату, яку приписують колишньому генеральному директору Pornhub Ферасу Антуну, у якій ідеться про те, що Pornhub показав світові, що "не тільки американці можуть брати в арабів і віддавати євреям". Представник Pornhub підтвердив 404 Media, що ці твердження неправдиві. Відео та твердження, що містяться в ньому, явно є фальшивими", — йдеться в публікації.

Що стосується Халіфи, то вона не стала вибачатися за свої висловлювання.

"Я просто хочу переконатися, що є кадри в 4K, на яких мої люди ламають стіни в'язниці просто неба, в яку їх вигнали з будинків, щоб у нас були хороші варіанти для книжок з історії, в яких написано про те, як вони звільнилися від апартеїду... Я підтримую всіх людей, які борються з пригнобленням, зараз і завжди, проведіть дослідження, перш ніж просити мене інвестувати у ваш маленький проєкт, я з Лівану, ви з'їхали з глузду, очікуючи, що я буду на боці колоніалізму", — заявила вона.

Раніше Фокус писав, що Міа Халіфа спровокувала антиізраїльський конфлікт у соцмережах.