"Груди занадто великі": у РФ залучили Сашу Грей до реклами служби за контрактом (фото)

Екс-порнозірка Саша Грей обурилася використанням її лиця у рекламній кампанії армії РФ.

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Колишня американська порноактиса Саша Грей прокоментувала банер зі своєю фотографією, на якому розміщено заклик вступити до лав армії Російської Федерації. Дівчина не підтримує війну в Україні, про що написала у Twitter.

Фотографію банера розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі користувач Ігор Сушко, зазначивши, що "щось не так цим білбородом". На плакаті Саша Грей зображена у військовій формі на тлі заклику вступати до лав контрактної армії.

"Служба за контрактом — гідний вибір", — йдеться у рекламі.

[ + – ] Рекламний банер із зображенням Саші Грей

У відповідь на цей пост Грей попросила своїх підписників підтвердити або спростувати справжність знімка, а також закликала користувачів мережі уважно перевіряти контент, яким вони діляться.

"Мій телефон розривається. Ще одна млява спроба створити ненависть і розкол. Хтось може перевірити, чи справжня це реклама в Росії і де? Мем чи ні, я це не підтримую. Будьте обережні з тим, чим ви ділитеся. PS Груди занадто великі, і займайтесь коханням, не війною", — написала Саша Грей.

Раніше користувачі мережі також повідомляли, що росіян агітують вирушати служити до ЗС РФ за допомогою квитанцій на оплату житлово-комунальних послуг. На платіжних документах написано, що "військова служба за контрактом у Збройних Силах Росії – надійний крок у майбутнє".

Також Фокус повідомляв про те, що в Москві відбувається прихована мобілізація. Попри те, що мобілізаційні пункти російської столиці вже закриті, чоловікам продовжують надходити повістки.

Ще ми писали, що на думку аналітиків, друга хвиля мобілізації негативно позначиться на підготовці солдатів. Повідомляється, що одночасно із "частковою мобілізацією" в Росії пройде призов на строкову службу.