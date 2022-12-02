"Грудь слишком большая": в РФ привлекли Сашу Грей к рекламе службы по контракту (фото)

Экс-порнозвезда Саша Грей возмутилась использованием ее лица в рекламной кампании армии РФ.

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Бывшая американская порноактиса Саша Грей прокомментировала баннер со своей фотографией, на котором размещен призыв вступить в ряды армии Российской Федерацией. Девушка не поддерживает войну в Украине, о чем написала в Twitter.

Фотографию баннера разместил на своей странице в социальной сети пользователь Игорь Сушко, отметив, что "что-то не так этим билбородом". На плакате Саша Грей изображена в военной форме на фоне призыва вступать в ряды контрактной армии.

"Служба по контракту – достойный выбор", — говорится в рекламе.

[ + – ] Рекламный баннер с изображением Саши Грей

В ответ на этот пост Грей попросила своих подписчиков подтвердить или опровергнуть подлинность снимка, а также призвала пользователей сети внимательно проверять контент, которым они делятся.

"Мой телефон разрывается. Еще одна вялая попытка создать ненависть и раскол. Кто-то может проверить, настоящая ли это реклама в России и где? Мэм или нет, я это не поддерживаю. Будьте осторожны с тем, чем вы делитесь. P.S. Грудь слишком большая, и занимайтесь любовью, не войной", — написала Саша Грей.

Ранее пользователи сети также сообщали, что россиян агитируют отправляться служить в ВС РФ при помощи квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг. На платежных документах написано, что "военная служба по контракту в Вооруженных Силах России – надежный шаг в будущее".

Также Фокус сообщал о том, что в Москве проходит скрытая мобилизация. Несмотря на то, что мобилизационные пункты российской столицы уже закрыты, мужчинам продолжают приходить повестки.

Еще мы писали, что по мнению аналитиков, вторая волна мобилизация в РФ отрицательно скажется на подготовке солдат. Сообщается, что одновременно с "частичной мобилизацией" в России пройдет призыв на срочную службу.