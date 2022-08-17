Военкоматы вербуют жителей Ярославской области через платежки ЖКХ (фото)

Пользователи поделились фото квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг. В них военная служба по контракту в ВС РФ названа "надежным шагом в будущее". Под объявлением значится телефон.

В Ярославской области гражданам России предлагается записаться в армейские ряды с помощью платежных документов ЖКХ. Об этом сообщает Telegram-канал SOTA.

Пользователи выложили в сеть фото квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг, в которых военная служба по контракту в Вооруженных силах России названа "надежным шагом в будущее".

Под рекламным объявлением значится телефон.

[ + – ] Квитанция на оплату услуг ЖКХ в РФ.

В РФ также проходит скрытая "промышленная мобилизация". Российские оборонные предприятия работают круглосуточно, но сотрудники могут даже и не мечтать о повышнной зарплате, тем, кто отказывается работать в две смены, выдают ровно половину зарплаты.

Напомним, что из-за больших потерь убитыми и ранеными: в РФ решили мобилизовать медиков. Призыв в армию медперсонала будет проходить по всей России и даже в Москве. Медиков ожидает отправка на захваченные территории Украины.

Ранее Фокус сообщал о том, как происходит мобилизация в "Л/ДНР". Если жителя оккупированной территории в Северодонецке или Лисичанске остановят, ему тут же вручат повестку и отправят в автобус, который приедет к месту выдачи формы и оружия. Затем мобилизованного в первых рядах отправят искать позиции ВСУ. Писать петиции и какие-либо прошения не имеет смысла.