Військкомати вербують мешканців Ярославської області через платіжки ЖКГ (фото)

Користувачі поділилися фото квитанцій на оплату житлово-комунальних послуг. У них військову службу за контрактом у ЗС РФ названо "надійним кроком у майбутнє". Під оголошенням значиться телефон.

У Ярославській області громадянам Росії пропонується записатися до армійських лав за допомогою платіжних документів ЖКГ. Про це повідомляє Telegram-канал SOTA.

Користувачі виклали у мережу фото квитанцій на оплату житлово-комунальних послуг, у яких військову службу за контрактом у Збройних силах Росії названо "надійним кроком у майбутнє".

Під рекламним оголошенням значиться телефон.

[ + – ] Квитанція на оплату послуг ЖКГ у РФ

У РФ також проходить прихована "промислова мобілізація". Російські оборонні підприємства працюють цілодобово, але співробітники можуть навіть не мріяти про підвищену зарплату, тим, хто відмовляється працювати у дві зміни, видають рівно половину зарплати.

Нагадаємо, що через великі втрати вбиті і поранені: у РФ вирішили мобілізувати медиків. Призов до армії медперсоналу проходитиме по всій Росії і навіть у Москві. На медиків очікує відправка на захоплені території України.

Раніше Фокус повідомляв про те, як відбувається мобілізація в "Л/ДНР". Якщо жителя окупованої території у Сєвєродонецьку чи Лисичанську зупинять, йому одразу вручать повістку та відправлять до автобуса, який приїде до місця видачі форми та зброї. Потім мобілізованого у перших лавах відправлять шукати позиції ЗСУ. Писати петиції і будь-які прохання немає сенсу.