Вторая волна: продолжив мобилизацию, Путин сделает своей армии только хуже, — ISW

Аналитики сообщили, что мобилизация в РФ продолжается параллельно с призывом. Это очень негативно сказывается на подготовке солдат.

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Российские официальные лица готовятся к продолжению скрытой мобилизации. Это приведет к дальнейшему переполнению и без того перегруженного российского аппарата формирования вооруженных сил. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете говорится, что жителям Санкт-Петербурга начали приходить повестки с просьбой явится в военкоматы в 2023 году. Также появляются сообщения о том, что новая волна мобилизации начнется в декабре 2022 или в январе 2023 года.

Сообщается, что государственные структуры и предприятия продолжают готовить своих сотрудников к мобилизации, направляя их на различные программы обучения и мобилизационные образовательные курсы.

Аналитики уверены, что потенциальная подготовка к новой волне мобилизации в тандеме с текущим осенним призывом, вероятно, существенно нагрузят и без того перегруженный российский аппарат формирования сил. Одновременно с мобилизацией 1 ноября в РФ начался военный призыв на срочную службу. Это, вероятно, приведет к еще более низкому качеству подготовки как мобилизованных новобранцев, так и призывников, поскольку они конкурируют за недостаточную подготовку.

Деятельность РФ на оккупированных территориях Украины

Российские оккупационные власти и силы продолжают усиливать фильтрационные мероприятия на оккупированных Россией территориях Украины. Оккупанты эвакуировали местных жителей, подозреваемых в проукраинской деятельности, в Михайловке Запорожской области и отправили их в Тимошевку с помощью местных коллаборационистов.

Также продолжаются попытки подорвать украинскую национальную идентичность. Так, оккупационные власти назначили гражданина России из Новосибирска директором средней школы в Новоалександровке Луганской области. Также оккупационные власти заставили украинских госслужащих подписать документы об отказе от украинского гражданства.

Кроме того, как сказано в отчете, россияне доставили своих врачей и медицинских интернов на оккупированные территории Украины, поскольку украинские медики отказываются оказывать медицинские услуги раненым российским солдатам.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты назвали последствия насильственного призыва украинцев в армию Путина. Эксперты говорят, что Россия может провести призыв украинцев, которые проживают на оккупированных территориях. Однако это негативно скажется на боеспособности ее армии.

Еще напомним, что за месяц из российских тюрем исчезли 23 000 заключенных, которые были завербованы в группу "Вагнера". Столь резкого сокращения населения российских тюрем не было с 2010 года: даже в годы, когда объявлялась самая массовая амнистия, и в период пандемии COVID-19, когда в РФ выносилось меньше приговоров.