"Хрупкие силы": эксперты назвали последствия насильственного призыва украинцев в армию Путина

Эксперты говорят, что Россия может провести призыв украинцев, которые проживают на оккупированных территориях. Однако это негативно скажется на боеспособности ее армии.

Related video

Потенциальные попытки России насильно призвать украинцев сражаться против своей страны могут повысить риск дезертирства даже "мятежа". Об этом пишет Newsweek.

Издание пишет, что частичная мобилизация, объявленная президентом Владимиром Путиным в сентябре, вызвала ожесточенное сопротивление российских граждан, которые вышли на улицы в знак протеста против призыва и сотнями тысяч бежали из страны всего за пару недель.

Эксперты считают, что если Россия проведет призыв украинцев, проживающих на оккупированных территориях, это вызовет сильное сопротивление. Так, Генри Хейл, профессор политологии и международных отношений в Университете Джорджа Вашингтона, сказал журналистам Newsweek , что среди украинцев, принявших российские паспорта, может быть лишь "небольшое меньшинство", настроенное пророссийски.

По его словам, большинство других, вероятно, приняли паспорта по "оппортунистическим причинам", таким как доступ к российскому рынку, а некоторые, возможно, даже сделали это под давлением.

"Я действительно думаю, что, попытавшись привлечь таких людей, они повысят риск дезертирства, мятежа. Таким образом, они ослабят и без того довольно деморализованные и хрупкие оккупационные силы", — сказал эксперт.

Издание пишет, что Россия уже предоставила упрощенный процесс паспортизации для украинцев в восточных Луганской и Донецкой областях в 2019 году, но в новом указе президента РФ Владимира Путина распространила упрощенную схему на Запорожскую и Херсонскую области Украины.

Уильям Померанц, директор Института Кеннана Центра Вильсона, занимающегося Россией и Евразией, сказал Newsweek, что существует вероятность того, что украинцы, получившие российские паспорта, не захотят воевать против ВСУ.

"Я думаю, что они просто развернутся и убегут", — сказал он.

Шон Спунтс, ветеран ВМС США и главный редактор доклада Сил специальных операций (SOFREP), также заявил журналистам, что ожидает "массового дезертирства" со стороны украинцев, призванных воевать на стороне России.

С другой стороны, как сообщается, в настоящее время у России есть военизированные формирования, действующие в тылу "ненадежных подразделений", чтобы не дать им бежать.

Ранее Фокус сообщал, что сотни человек были задержаны российскими оккупантами и пропали без вести в Херсоне. Исследователи также выявили 12 мест содержания и допросов в Херсоне и Крыму. Свидетели рассказали, что их пытали электрошоком, имитацией казни и избиениями.

Еще напомним, что за месяц из российских тюрем исчезли 23 000 заключенных, которые были завербованы в группу "Вагнера". Столь резкого сокращения населения российских тюрем не было с 2010 года: даже в годы, когда объявлялась самая массовая амнистия, и в период пандемии COVID-19, когда в РФ выносилось меньше приговоров.