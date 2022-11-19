"Тендітні сили": експерти назвали наслідки насильницького призову українців до армії Путіна

Експерти кажуть, що Росія може провести заклик українців, які мешкають на окупованих територіях. Однак це негативно позначиться на боєздатності її армії.

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Потенційні спроби Росії насильно закликати українців боротися проти своєї країни можуть підвищити ризик дезертирства навіть "заколоту". Про це пише Newsweek.

Видання пише, що часткова мобілізація, оголошена президентом Володимиром Путіним у вересні, викликала запеклий опір російських громадян, які вийшли на вулиці на знак протесту проти призову та сотнями тисяч втекли з країни лише за кілька тижнів.

Експерти вважають, що якщо Росія проведе заклик українців, які мешкають на окупованих територіях, це викличе сильний опір. Так, Генрі Хейл, професор політології та міжнародних відносин в Університеті Джорджа Вашингтона, сказав журналістам Newsweek, що серед українців, які прийняли російські паспорти, може бути лише "невелика меншість", налаштована проросійськи.

За його словами, більшість інших, ймовірно, ухвалили паспорти з "опортуністичних причин", таких як доступ до російського ринку, а деякі, можливо, навіть зробили це під тиском.

"Я справді думаю, що, спробувавши залучити таких людей, вони підвищать ризик дезертирства, заколоту. Таким чином, вони послаблять і без того досить деморалізовані та тендітні окупаційні сили", — сказав експерт.

Видання пише, що Росія вже надала спрощений процес паспортизації для українців у східних Луганській та Донецькій областях у 2019 році, але у новому указі президента РФ Володимира Путіна поширила спрощену схему на Запорізьку та Херсонську області України.

Вільям Померанц, директор Інституту Кеннана Центру Вільсона, який займається Росією та Євразією, сказав Newsweek, що існує ймовірність того, що українці, які отримали російські паспорти, не захочуть воювати проти ЗСУ.

"Я думаю, що вони просто розгорнуться і втечуть", — сказав він.

Шон Спунтс, ветеран ВМС США та головний редактор доповіді Сил спеціальних операцій (SOFREP), також заявив журналістам, що очікує на "масове дезертирство" з боку українців, покликаних воювати на боці Росії.

З іншого боку, як повідомляється, нині Росія має воєнізовані формування, що діють у тилу "ненадійних підрозділів", щоб не дати їм тікати.

Раніше Фокус повідомляв, що сотні людей були затримано російськими окупантами, багато зникли безвісти в Херсоні. Дослідники також виявили 12 місць утримання та допитів у Херсоні та Криму. Свідки розповіли, що їх катували електрошоком, імітацією страти та побиттям.

Ще нагадаємо, що за місяць із російських в'язниць зникли 23 000 ув'язнених, які були завербовані до групи "Вагнера". Такого різкого скорочення населення російських в'язниць не було з 2010 року: навіть у роки, коли оголошувалась наймасовіша амністія, і в період пандемії COVID-19, коли у РФ виносилося менше вироків.